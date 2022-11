Milan, Ibrahimovic infiamma i tifosi sui social: "Aspettate"

La goleada del Milan contro il Salisburgo , che è valsa la qualificazione agli ottavi di Champions League dei rossoneri, ha caricato anche Zlatan Ibrahimovic , che con un messaggio ai tifosi su Instagram ha fatto capire che non vede l'ora di dar man forte alla squadra di Pioli per la seconda metà della stagione.

Ibrahimovic verso il ritorno: "Aspettate"

L'attaccante svedese, fermo da tempo dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio, ha pubblicato una foto mentre si allena in palestra a Milanello, con la scritta "Just Wait", "Aspettate", che ha infiammato i suoi milioni di followers (ben 56), che vogliono rivederlo presto in campo. L'obiettivo di Ibrahimovic è tornare a disposizione di Pioli subito a gennaio, alla ripresa del campionato dopo la pausa per il Mondiale, ma né lui, né il club rossonero vogliono accelerare i tempi per evitare ricadute.