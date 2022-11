Milan, Brahim Diaz luccica sotto rete: è il migliore spagnolo U23

Brahim Diaz e la stagione della consacrazione. Il fantasista spagnolo del Milan, ultimamente concreto anche in zona-gol, nella capacità di creare occasioni da rete stacca tutti. E guarda Luis Enrique, sperando in una sua convocazione per i prossimi Mondiali in Qatar. Tra pochi giorni conosceremo le convocazioni della Spagna e se il rossonero ne farà parte.