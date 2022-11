Milan, Pioli: "Giroud come Totti. Scudetto? Se il Napoli le vince tutte..."

Milan a fatica, Pioli non si accontenta: "Dobbiamo crescere"

"Ci siamo complicati la partita da soli, rallentando dopo il vantaggio - le parole del tecnico rossonero a DAZN a fine match - Abbiamo smesso di giocare, ma per fortuna alla fine c'ha pensato Olivier. Ma non scopriamo oggi che come carattere e voglia di non mollare non siamo secondi a nessuno. Sappiamo che dobbiamo fare tanti punti e che vogliamo arrivare al 13 novembre con la miglior classifica possibile, poi se il Napoli le vincerà tutti faremo loro i complimenti. Il primo tempo è piaciuto, ma dobbiamo imparare a chiudere le partite e smettere di prendere gol come quelli di oggi, siamo stati troppo ingenui, abbiamo concesso troppo anche sul finale primo tempo. Pratichiamo un calcio offensivo, ma bisogna avere sempre equilibrio Dobbiamo fare il meglio possibile nelle prossime due partite".

Pioli bacchetta Giroud: "Che ingenuità..."

A salvare la causa rossonera c'ha pensato una magia di Olivier Giroud allo scadere, prima che il francese si facesse ingenuamente espellere per doppia ammonizione, dovendo quindi saltare la trasferta di Cremona nell'infrasettimanale. Pioli non può che usare bastone e carota con il proprio centravanti: "Avevo capito subito che persona fosse Giroud dalla videochiamata che avevamo fatto prima di prenderlo e allenandolo ho confermato tutto. Certo, per l'età che ha l'ingenuità commessa è grossa, ma pazienza... Il suo gol mi ha ricordato subito uno di Totti in un derby, nella panchina della Lazio c'ero io, vincevamo 2-0 e poi finì 2-2".

"Maldini? Ero sicuro avrebbe segnato..."

Chiusura su due giovani, molto diversi tra loro, che si sono dati il cambio in estate a Milanello: Maldini jr. ha spaventato San Siro, Charles De Ketelaere non riesce (ancora) a illuminarlo: "Ero sicuro che Daniel avrebbe giocato e avrebbe segnato, certe cose nel calcio le avverti - la rivelazione di Pioli - Per Paolo è stata la serata perfetta, suo figlio ha segnato e il Milan ha vinto. De Ketelaere ha bisogno di tempo, ha cambiato ambiente e metodi di lavoro, ma ha margini di crescita e personalità e sono sicuro che arriverà il suo momento. Non so quando, ma arriverà".