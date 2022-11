Milan: riecco Giroud, l'uomo dei gol decisivi

Olivier Giroud a suon di gol, decisivi. Ieri contro lo Spezia ha segnato il quinto in questo campionato, ma soprattutto ha permesso al Milan di restare in scia del Napoli. Era da un mese e mezzo che in Serie A non metteva la sua firma, proprio da quando a San Siro arrivarono i partenopei di Luciano Spalletti. La nomea di uomo della provvidenza gli dona moltissimo al moschettiere transalpino 36enne.

Giroud: l'anno scorso i gol scudetto, quest'anno... L'anno scorso, Giroud firmò i gol decisivi per lo scudetto del Milan. Con una doppietta ribaltò l'Inter nel derby, una sua prodezza permise al Diavolo di violare il Maradona contro il Napoli. Quest'anno si sta ripetendo, anche se al momento il primo posto è lontano 6 punti. Se la prodezza contro gli azzurri non è servita a evitare la sconfitta, nel derby della Madonnina è stato ancora una volta un fattore, con un gol e un assist per il 3-2 dei rossoneri.