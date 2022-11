Nesta esalta Kalulu: “Ha avuto una crescita enorme”

Quella che era “un difensore normalissimo”, ora è un pilastro della difesa del Milan. A dirlo è un esperto come Alessandro Nesta, ex dei rossoneri, parlando a Dazn. Kalulu è ormai imprescindibile per Stefano Pioli, che non rinuncia a lui neanche quando la coppia di centrali di difesa è bella che fatta, con Gabbia che affianca Tomori. Kalulu si sposta sul lato destro e fa anche lì bella figura.