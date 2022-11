Milan, il mal di trasferta lo allontana dalla vetta

Il Milan fatica in trasferta: la conferma è arrivata dal campo della Cremonese, dove i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 e un gol annullato a Origi per fuorigioco. Il distacco dal Napoli capolista si è così ampliato fino a 8 punti, quando mancava ancora una giornata prima della pausa per i Mondiali in Qatar. A fine gara, ovviamente, Pioli era piuttosto scuro in volto per una situazione che, statistiche alla mano, non sorride al Diavolo.

Milan: fuori casa 4 volte senza vittoria Prima di Cremona, il Milan era caduto all'Olimpico Grande Torino contro i granata, segno che fuori casa qualcosa si è inceppato. O che non va proprio. Dopo 14 giornate, infatti, già quattro volte i rossoneri non sono riusciti a ottenere i tre punti lontano da San Siro. L'anno dello scudetto, in tutto il campionato, era successo solo cinque volte, con 4 pari e un solo ko.