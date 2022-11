Milan, quando il mercato non porta effetti

Il giorno in cui il Napoli scava un baratro tra la sua andatura da formula uno e quella dell’inseguitore Milan che pare più da provinciale di lusso , i fari di critica e tifoseria restano puntati sugli effetti viziosi del calciomercato estivo e sulla resa delle due pedine più attese. Riferimento esplicito a De Ketelaere e Origi , entrambi belgi di origine diversa, uno giovanissimo e proveniente dal Bruges, l’altro reduce da qualche acciacco di troppo vissuto con il Liverpool. Bene: entrambi hanno offerto fin qui alla causa rossonera uno scarso addizionale. Appena un gol dall’attaccante, contro il Monza, zero dal giovanotto costato una piccola fortuna (35 milioni) con qualche promettente assist nelle ore del suo debutto a San Siro (contro il Bologna). Se per CDK la parola d’ordine, una sorta di luogo comune ripetuto come una cantilena, è “portate pazienza”, per Origi non è il caso di ripeterla. Letta la carta d’identità e verificato il talento dell’ex Bruges, si può capire. A condizione però che non costituisca un alibi anche da gennaio prossimo quando scadranno i termini tradizionali del periodo di adattamento. Per Origi, forse, la spiegazione è diversa. Immaginarlo prima punta per un attaccante a cui piace giocare in punta di piedi, toccare più volte il pallone, tentare assoli, è impresa complicata. Fin qui allora la contabilità è deficitaria specie se si considera, nel verso giusto, la mancata sostituzione di Kessie e Romagnoli.

Il resto della compagnia arrivata in estate è tutta non giudicabile. E non solo per la giovane età di taluni ma anche per il loro ridotto apprendistato. Thiaw ha giocato solo un tempo a Cremona da titolare (e non certo da meritare censure) dopo qualche meritorio spezzone (Verona), Vrankx si è visto per una manciata di minuti (contro la Samp) mentre Dest, responsabile del rigore contro il Napoili, si è già fermato ai box di un infortunio muscolare dopo un tempo con lo Zagabria. C’è una sola spiegazione, condivisibile, che Pioli può sventolare e non certo per sottrarsi alle sue responsabilità. Origi è arrivato acciaccato, ha impiegato un mese per rimettersi in salute, CDK ha bussato a Milanello in agosto, senza un solo giorno di preparazione collettiva, così per gli altri tre, non certo titolari ma reclutati per l’inevitabile turnover di una stagione stressante. Nel frattempo Adli, acquistato un anno prima, è ancora un mistero glorioso: una partita da titolare a Verona, deludente e niente più. Troppo poco per resistere al passo di Osimhen e soci.