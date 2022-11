Milan, Leao e Bennacer i rinnovi più spinosi

Il lavoro sul campo s’interromperà per qualche giorno, ma quello dietro la scrivania sarà ancora più intenso nelle prossime settimane. I dirigenti del Milan avranno molto da fare in questo periodo tra calciomercato e rinnovi di contratto in scadenza a giugno , più quei giocatori che scadono tra un anno e mezzo ma che non hanno ancora trovato l’accordo per prolungare. I casi più spinosi sono quelli di Rafael Leao e Ismael Bennacer , ma su entrambi i rossoneri nutrono ancora fiducia di poter arrivare ad un accordo. La deadline che aveva tracciato Paolo Maldini non è stata rispettata. Poco più di un mese fa, prima di Milan-Juventus dell’11 ottobre, il direttore tecnico aveva dichiarato di voler trovare una soluzione al rinnovo dell’attaccante portoghese prima del Mondiale. In queste settimane non ci sono stati grossi passi in avanti . Jorge Mendes ufficialmente non è più il suo manager ma ruota ancora attorno a Leao, mentre l’ultimo colloquio in sede lo ha avuto l’avvocato che detiene la procura, Ted Dimvula, ma c’è soprattutto il nodo Sporting Lisbona da risolvere. Il risarcimento alla squadra portoghese incide sullo stipendio annuale di Rafa, pignorato del 20% ogni anno, e la cifra da pagare supera i 10 milioni. Ciò porterebbe i rappresentanti di Leao a chiedere un ingaggio di oltre sette milioni e una serie di bonus che aiuterebbero il giocatore a risarcire lo Sporting.

Scenari

Le contrattazioni vanno avanti da molto tempo, Leao continua a essere legato al Milan ma al momento non c’è una soluzione immediata all’orizzonte. Inciderà anche il Mondiale, perché in base all’andamento di Leao potranno arrivare importanti offerte dall’estero, con Chelsea, Real Madrid, City e Psg che un pensiero vorrebbero farlo. La scadenza per Leao è fi ssata al 30 giugno del 2024 e se entro l’estate non dovesse rinnovare allora il Milan potrebbe prendere in esame seriamente l’ipotesi di venderlo per non perderlo a zero.

Non è l'unico

L’altro contratto pesante che scade nel 2024 è quello di Ismael Bennacer. Non meno importante di Leao, perché il centrocampista algerino è fondamentale per le geometrie della squadra, uno dei più affi - dabili per rendimento e applicazione. Il suo rinnovo è più semplice perché si tratta solamente di concordare la cifra giusta per il prolungamento e la sua richiesta va oltre i 4,5 milioni all’anno, mentre attualmente ne percepisce 1,5 a stagione.

Pochi mesi

Ci sono invece giocatori con il contratto in scadenza a fine campionato, come i due portieri Tatarusanu e Mirante. Per entrambi ci saranno valutazioni in primavera, ma il Milan sarebbe intenzionato a cambiare per rinforzare il reparto alle spalle di Maignan. Pure i prestiti di Sergino Dest e Aster Vranckx terminano al 30 giugno e per quella data il Milan dovrà investire 20 milioni per l’americano e 13 milioni per il belga se davvero volesse tenerli. Ugualmente Brahim Diaz in prestito dal Real porterà Maldini a fare delle scelte. Bakayoko è in uscita già a gennaio, mentre per Ibrahimovic in scadenza a giugno ogni decisione spetta a lui. Per Giroud è già pronto il rinnovo.