Milan, assist di papà Leao per il rinnovo: “Non parlo con altri club”

Un rischio calcolato, quello di dilatare i tempi. Non c'è un margine illimitato, questo a Casa Milan lo sanno bene. Il progetto di blindare Leao entro il Mondiale è andato a vuoto: uno step che la società non ha potuto rispettare come avrebbe voluto, rimandando così al 2023 l’operazione rinnovo. Scorre la clessidra e c’è di mezzo anche la seccatura di una pendenza del portoghese con lo Sporting Lisbona. Pensieri da consegnare al nuovo anno, perché ora la concentrazione è rivolta alla prima grande manifestazione di Leao con la propria nazionale. Tra otto giorni l’esordio mondiale contro il Ghana, tutto questo dopo aver ritrovato il gol in campionato con la maglia rossonera. Il rinnovo in agenda non è stata certo una questione secondaria per Leao, finora, come ha spiegato il padre Antonio in un’intervista al quotidiano portoghese Record. «Ci stiamo lavorando: lui adora l’Italia. Fino alla scadenza potremo occuparci del contratto senza che vengano coinvolte Chelsea, Real Madrid o Barcellona. Rafa ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui».

Milan, Pioli dà la caccia al Napoli Battaglia legale Stoccate a parte - peraltro sono appena sette, tra i giocatori convocati per i Mondiali dal ct Fernando Santos, quelli che partecipano al campionato portoghese - lo scoglio del maxi-risarcimento da riconoscere allo Sporting non può essere marginale. «Noi sentiamo di aver ragione, ma quel problema non può risolverlo Rafa», ha chiarito il padre di Leao. «Ci sono tribunali, avvocati e giudici. Lui non è condizionato, ogni risposta la dà sul campo. Lo Sporting fa parte di un passato turbolento». Una battaglia legale che si riflette inevitabilmente sul Milan, dopo la risoluzione contrattuale di Leao con il club portoghese avvenuta nel 2018. Il sostanziale ritocco del contratto, per dribblare il problema, nelle intenzione di Leao dovrebbe quindi scollinare i sette milioni a stagione. Ecco perché i ragionamenti si sono incagliati.