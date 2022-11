Theo Hernandez: i complimenti ai vincitori dei Globe Soccer Awards

Complimenti a tutti, firmato Theo Hernandez. Il giocatore francese del Milan, dal ritiro della sua nazionale in vista dei Mondiali in Qatar, si è congratulato via Twitter con i vincitori dei Globe Soccer Awards, la cui cerimonia è andata in scena a Dubai. Ci sono giocatori e dirigenti del Milan, ma non soltanto. Theo non dimentica i compagni di nazionale e gli ex compagni di squadra.