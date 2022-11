Ibrahimovic fa gol anche in tv: record d'ascolti per Striscia La Notizia

Sul pubblico attivo, in particolare, ovvero quello di riferimento per gli investitori pubblicitari, la puntata ha ottenuto il 21.90% di share. Il picco di ascolti è stato raggiunto alle ore 21.29, cin 5.384.055 telespettatori, pari al 24.22% di share individui e al 26.10% di share sul target 15-64 anni. Palpabile la soddisfazione del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri : “La mente di Antonio Ricci ha dato prova ancora una volta della sua fervida prontezza, con l’idea della conduzione - in versione special guest, assieme ai conduttori Friscia e Lipari - del fenomeno Zlatan Ibrahimovi? a Striscia la notizia. Lo confermano l’attenzione dedicata all’evento da stampa e social e il record di ascolti, che Canale 5 festeggia con tutta la famiglia del grande Tg satirico. Una vittoria ancor più significativa (confermata dalla sovrapposizione), considerando che in questo momento l’attenzione di media e pubblico dovrebbe essere focalizzata sui Mondiali qatarioti. Un 1 a 0 secco, per Ricci e la sua squadra, che merita una grande ola di ringraziamenti. Bravi!”.

La puntata di lunedì 21 novembre coon Ibra dietro al celebre bancone ha infatti segnato il miglior risultato della stagione per la creatura di Antonio Ricci , con 4.466.000 telespettatori e il 20.35% di share. Battuta, come sottolinea Mediaset in un comunicato, la concorrenza della partita tra Stati Uniti e Galles, gara valida per Qatar 2022 e trasmessa in contemporanea su Rai Uno.

Ibrahimovic e il conto alla rovescia per il ritorno in campo

Chissà se a questo punto ci sarà un “sequel”, se Ibrahimovic tornerà a indossare i panni dell’anchorman, magari già durante il Mondiale, o nelle prossime settimane che precederanno l’atteso ritorno in campo dell’attaccante svedese, fermo dallo scorso maggio dopo l’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ma che di fatto fermo non lo è stato mai, avendo iniziato subito la rieducazione con l’obiettivo di tornare in campo nel gennaio 2023, per aiutare anche in campo il suo Milan nella rincorsa al Napoli in campionato e nel superamento degli ottavi di Champions League, che vedranno i rossoneri opposti al Tottenham di Antonio Conte. La squadra di Pioli tornerà ad allenarsi il 2 dicembre in vista della ripresa del campionato e partirà alla volta di Dubai l’11 per rientrare in Italia il 20: secondo le ultime indiscrezioni Ibra potrebbe prendere parte al ritiro al caldo dei campioni d’Italia con progressivo aumento dei carichi di lavoro in vista del pieno ritorno in gruppo.