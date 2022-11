Damiani: “Supercoppa Milan-Inter non inciderà sul campionato”

Si avvicina un appuntamento importante, il primo trofeo della stagione in Italia, ossia la Supercoppa. A contendersela saranno due squadre della stessa città, il Milan campione d'Italia e l'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo in finale la Juve. Un derby quanto mai caldo, dunque. Ma secondo Oscar Damiani, ex calciatore rossonero e ora procuratore, il risultato non inciderà sul campionato.

Damiani: “Il Milan ha tutto per vincere la Supercoppa” Damiani si lascia andare anche al pronostico: “Non credo che un’eventuale vittoria o sconfitta in Supercoppa italiana possa incidere sul rendimento in campionato. Vincere un trofeo è sempre una cosa importante e il Milan ci tiene particolarmente. Sarà una partita equilibrata ma il Milan ha tutte le carte in regola per fare bene e vincere”.