Milan, i complimenti a Ballo-Touré per gli ottavi in Qatar

Un giocatore del Milan è volato agli ottavi dei Mondiali in scena in Qatar : "Il Senegal di Ballo- Touré è passato! Congratulazioni a Fodé e al resto della squadra!", così il club rossonero, attraverso un post sui propri canali social, si è congratulato col difensore che giocherà gli ottavi di finale della Coppa del Mondo.

Milan, Ballo-Touré in panchina

Il Senegal ha battuto 2-1 l'Ecuador: la vittoria è firmata Koulibaly, ex giocatore del Napoli. Ballo-Touré non è sceso in campo, ma ha sostenuto i sui compagni dalla panchina per poi festeggiare al termine del match. Grande gioia per il 25enne rossonero, che adesso spera di ricevere più considerazione dagli ottavi.