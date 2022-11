Milan, Pobega: "Con Pioli bel rapporto, Gattuso mi ha fatto crescere"

Tommaso Pobega si è raccontato ad “Homegrown”, format di Milan TV: “È stato un processo lungo, formativo. Sono arrivato nel 2014 che avevo 14 anni, mi sono presentato in convitto. Ho iniziato al Vismara con i Giovanissimi Nazionali e ho fatto tutto il percorso come di consueto. La cosa che ho notato che quando ho fatto lo switch, che sono cambiato come persona è stato all’ultimo anno di Primavera, quando abbiamo avuto Gattuso i primi 3-4 mesi".