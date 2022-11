Milan: Maignan e Saelemaekers hanno fretta, ripresa la preparazione

Ci sono due giocatori del Milan che hanno molta fretta e sfruttano ogni giorno per recuperare la forma fisica. Sono Mike Maignan e Alexis Saelemaekers, che hanno già ripreso la preparazione in quel di Milanello nonostante la campanella suoni per tutti soltanto venerdì 2 dicembre. I due rossoneri sono reduci da diverse settimane ai box per infortunio e dunque fanno il possibile per rimettersi al passo.

Maignan e Saelemaekers: personalizzato per entrambi Maignan e Saelemaekers stanno facendo lavoro personalizzato per essere totalmente a disposizione di Stefano Pioli fin dalla ripresa e per mettere nel mirino la Serie A, che tornerà in campo il 4 gennaio dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.