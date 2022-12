Piano Milan, una rincorsa per costruire

MILANO - Tutto pronto al centro sportivo di Milanello, da domani pomeriggio il Milan comincerà a preparare il rientro in campo in vista di gennaio. Terminato il periodo di vacanze concesso ai giocatori, il ritrovo è previsto per ora di pranzo (obbligatorio) di domani venerdì 2 dicembre, per una seduta pomeridiana dove ci saranno tutti i giocatori tranne quelli impegnati ancora al Mondiale in Qatar. Dunque riparte domani la rincorsa al Napoli, perché la preparazione invernale sarà decisiva e gli effetti dal punto di vista atletico si vedranno nei mesi a venire. Svolgere una buona preparazione a dicembre vorrebbe dire avere la benzina giusta fino a giugno, ed è per questo che lo staff di Stefano Pioli ha studiato nei minimi dettagli cosa fare nel corso di questo mese.

Il programma I giocatori durante le vacanze hanno svolto un programma di allenamento per mantenere una buona forma fisica, mentre nei prossimi dieci giorni a Milanello si lavorerà soprattutto dal punto di vista atletico e aerobico. La seconda parte del mese invece vedrà i rossoneri impegnati in amichevoli internazionali dove affronteranno squadre prestigiose. Il livello delle amichevoli sarà molto alto, e infatti il Milan sarà in tournee a Dubai dall’11 al 20 dicembre, e giocherà contro l’Arsenal il 13 e contro il Liverpool il giorno 16. Formazioni di Premier League che punteranno tutto sull’aspetto atletico e fisico. Il Milan poi tornerà a Milanello per svolgere un’altra parte di preparazione prima dell’ultima amichevole in Olanda il 30 dicembre contro il Psv.