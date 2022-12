Milan, gli auguri di compleanno a capitan Calabria

Davide Calabria compie 26 anni. Il Milan non perde occasione per mandare gli auguri di compleanno al suo compleanno, che serve - in qualche modo - da incoraggiamento in vista del suo lungo recupero dopo l'infortunio rimediato lo scorso 1° ottobre nella sfida del "Castellani" di Empoli, in cui il terzino destro ha riportato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra.

Milan, gli auguri di compleanno a Davide Calabria Ecco le parole del club rossonero: "Dall'arrivo nel Settore Giovanile all'età di undici anni all'ennesimo compleanno festeggiato insieme alla famiglia rossonera. La storia di Davide Calabria è intrecciata da ormai oltre quindici anni con i nostri colori. Il Milan è la squadra nella quale il nativo di Brescia è cresciuto anno dopo anno, prestazione dopo prestazione, fino ad affermarsi come capitano della prima squadra in quest'annata. Dall'esordio all'età di 18 anni - nel maggio 2015 - in poi, Davide si è tolto numerose soddisfazioni insieme al Milan e ha avuto un percorso entusiasmante, culminato nella vittoria del recente Scudetto, in cui è stato assoluto protagonista sulla corsia di destra della formazione di Stefano Pioli".