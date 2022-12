Milan, Maldini e Massara "Volontari all’Opera per un giorno"

Paolo Maldini e Fredric Massara si sono messi ai fornelli per benficienza. Il duo di mercato del Milan ha infatti trascorso una giornata in cucina prendendo parte al "Volontario all’Opera per un giorno" , un pregetto ideato da Opera San Francesco che punta a far conoscere la realtà dei poveri di Milano e al quale stanno prendendo parte tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria.

Maldini e Massara, una giornata spesa ad aiutare il prossimo

Marcello Longhi, Presidente di OSF, ha accompagnato Maldini e Massara in giro per la struttura, dove gli sono stati mostrati vari locali destinati all'accoglienza delle persone in difficoltà, come il servizio docce e il guardaroba, dove si cerca di dare una mano con vestiti e ogni genere utile a coloro che si trovano in situazioni di indigenza.

Il sito ufficiale dell'AC Milan ha anche pubblicato un video nel quale si riassume la giornata del duo rossonero. All'ora di pranzo, poi, i due componenti del board milanista si sono messi ai fornelli per preparare i pasti per le persone che iniziavano ad arrivare (i pasti seriviti sono circa 2000 nei giorni normali).

Il tutto documentato nel tentativo di dare aiuto e far conoscere i veri problemi di una realtà, quella milanese, che ha molto da raccontare dietro la facciata.

Maldini: "Ci ha riempito il cuore". Massara: "Ringraziamo tutti i volontari"

Nel video pubblicato dal Milan, Paolo Maldini ci tiene a dire due parole sull'esperienza appena vissuta, sottolienando la necessità e sull'importanza di giornate del genere:

"Ci sono tante persone che vivono in maniera disagiata e quindi è stata veramente un'esperienza che ci ha riempito il cuore".

Anche Massara prende la parola, riprendendo dalle parole di Maldini:

"Soprattutto penso che dobbiamo ringraziare tutti i volontari, l'Opera San Francesco, tutte le donazioni che arrivano a questa opera per aiutare le persone in difficoltà"