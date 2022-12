Mihajlovic, Seedorf: "La tua morte mi ha paralizzato"

Sul profilo Instagram, Clarence Seedorf non ha nascosto il dolore per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, deceduto all'età di 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. Questo il messaggio dell'ex giocatore del Milan: "Il fischio finale della tua partita mi ha paralizzato per almeno un’ora. Nell’ambiente del mondiale tutto va veloce e quasi tutte le persone sono nella loro massima felicità vivendo un sogno. Tu lasciandoci hai creato un vuoto e lo hai riempito di profonde riflessioni sulla vita. In particolare la tua vita".