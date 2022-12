Milan, Theo Hernandez nella squadra dell'anno dell'Equipe

Tra i campioni inseriti nella formazione ideale, è presente anche un calciatore che milita in Serie A , e per la precisione nel Milan .

Theo Hernandez nella top-XI: l'anno d'oro tra Scudetto e Mondiale

Il terzino rossonero classe 1997 è stato protagonista di un anno clamoroso, iniziato con la vittoria del titolo di Campione d'Italia col Milan a maggio, risultando uno dei migliori giocatori assieme a Maignan e a Leao.

Oltre a questo, il francese ha anche giocato un ottimo Mondiale con la nazionale di Deschamps, durante il quale ha occupato stabilmente il posto da titolare nella corsia di sinistra. La corsa dei transalpini è stata però interrotta dall'Argentina di Leo Messim vittoriosa 4-2 dopo i calci di rigore.

Per Theo due assist e una rete (contro il Marocco in semifinale, ndr) in 508 minuti complessivi in campo in Qatar.

La formazione ideale dell'Equipe

Di seguito ecco la top-XI dell'Equipe per l'anno 2022:

(4-2-4): Courtois (Real Madrid), Walker (Manchester City), van Dijk (Liverpool), Gvardiol (RB Lipsia), Theo Hernández (Milan); Messi (PSG), Modri? (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid/Manchester United), De Bruyne (Manchester City); Benzema (Real Madrid), Mbappé (PSG)