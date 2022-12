Milan, Pioli: "Il Napoli è forte, ma noi pensiamo di poter vincere lo scudetto"

MILANO - "Bisogna pensare che si possa pensare a vincere lo scudetto. Poi se il Napoli continua a fare questo ritmo arriva a 100 punti e vince meritatamente il campionato. Noi siamo ambiziosi e non abbiamo intenzione di arrenderci". Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Sport Mediaset per "I Re del calcio" in vista della ripartenza in campionato. Il tecnico rossonero racconta la grande cavalcato della scorsa stagione che ha portato alla conquista dello scudetto: "Siamo arrivati a questa vittoria prestigiosa in anticipo rispetto ai tempi, perchè quando investi sui giovani ti aspetti di arrivare a vincere un po' più lontano nel tempo. Noi siamo riusciti a farlo quasi subito. Non abbiamo prestato attenzione a quello che dicevano fuori. Facevo leva sulle motivazioni dei giocatori: anche quando si vinceva, tutti davano come percentuali di vittoria più alte altre squadre, io lo dicevo ogni giorno ai miei giocatori. Devo dire grazie a chi non credeva in noi perchè ci ha dato sempre qualcosa in più per raggiungere questo grande obiettivo". "Credo di essere cambiato in meglio, in particolare in tre cose: soluzioni tattiche diverse, rapporto con i miei giocatori e probabilmente anche una comunicazione migliore verso l'esterno" - aggiunge Pioli -. Sulla doppia sfida in Champions con il Tottenham di Conte: "Sarà un appuntamento molto importante e stimolante perchè era da tempo che il Milan non arrivava agli ottavi di finale. Affronteremo una grande squadra allenata da un grandissimo allenatore".