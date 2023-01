Maldini su Zaniolo: "Queste sono le nostre possibilità"

ROMA - Il Milan viene travolto dalla Lazio e cade in una crisi molto pericolosa. Nel post partita il direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini si è così espresso su un possibile approdo di Nicolò Zaniolo in rossonero. Ecco le parole del dirigente ai microfoni di Dazn. "Su Zaniolo ha già detto Massara. Opportunità? Le valutiamo, è inutile nascondere la verità. Non ci scostiamo dalla nostra visione". Sempre in chiave mercato l'ex bandiera rossonera ha parlato anche a Sky: "Le squadre si vogliono rinforzare, ma non ci sposteremo dalle nostre idee degli ultimi anni. Non vi aspettate acquisti tipo squadre inglesi o alcune squadre italiane".