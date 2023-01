Milan-Sassuolo, Melissa Satta e il post da San Siro: i commenti sono impietosi

MILANO - Non è una giornata felice per il Milan, che con il Sassuolo non riesce a risollevarsi dopo il brusco ko (0-4) contro la Lazio: i rossoneri hanno chiuso il primo tempo in svantaggio (1-3) e nella ripresa hanno subìto quarto e quinto gol, prima che Origi accorciasse le distanze nel finale. In tribuna, una tifosa speciale per il Milan: la nota showgirl Melissa Satta, tifosissima rossonera. Quest'ultima, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato delle immagini che la ritraggono mentre assiste all'incontro, ma visto la giornata storta dei rossoneri, non si sono fatti attendere i commenti ironici che variano da un "Hai distratto il Milan", a un "Era meglio se restavi a casa", riferendosi ovviamente allo spettacolo poco divertente per i tifosi di fede rossonera. Non mancano, ovviamente le battute scherzose di supporters, evidentemente, di tutt'altra fede: "Vai più spesso"...