Milan umiliato, gelo a San Siro: il gesto dei tifosi

MILANO - Clamoroso crollo del Milan nel lunch match della 20ª giornata di Serie A. I rossoneri campioni d'Italia sono stati umiliati in casa dal Sassuolo e al 79' è arrivato anche il gol di Matheus Hernique che ha portato a 5 i gol per i neroverdi. Il match è poi finito con il punteggio di 5-2 per il Sassuolo.