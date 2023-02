Milan, Ibrahimovic fuori dalla lista Uefa: la decisione di Pioli

MILANO - Zlatan Ibrahimovic rimane fuori dalla lista Uefa del Milan. È questa la decisione di Pioli, nonostante il ritorno del campione svedese sia sempre più vicino. Il tecnico rossonero ha adoperato un solo cambio per il rientro in Champions League, con la sfida contro il Tottenham di Conte agli ottavi di finale: dentro Thiaw e fuori Sergiño Dest. Sulla situazione portieri, Tatarusanu e Mirante sono in lista A, Nava e Jungdal nella lista B. Manca Maignan che, però, può ancora essere inserito in lista fino a 24 ore prima della sfida d'andata contro gli Spurs.