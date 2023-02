Milan appeso a Giroud: un'altra perla prima del rinnovo

MILANO - In attesa del rientro di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio, Olivier Giroud è l’attaccante del Milan attualmente in rosa più prolifico nei derby. Da quando il francese è sbarcato in rossonero, nell’estate del 2021, ha giocato cinque volte la stracittadina milanese, due vittorie, due sconfitte e un pareggio, ma ha segnato tre reti contro l’Inter. Famosissima la sua doppietta l’anno passato nel derby del 5 febbraio quando diede il via alla rimonta del Milan in campionato. In un match in cui il Milan era in difficoltà ma che poi ebbe la meglio grazie alle giocate del suo attaccante. Due gol per dare la scossa all’ambiente, proprio ciò che si aspetta domenica il giocatore e tutta la squadra. Quando il gioco si fa duro, entrano in scena i giocatori di un ceto calibro e Giroud è uno che ha sempre spaventato le difese avversarie. L’Inter è una delle sue vittime preferite, tre gol in cinque confronti è un bottino di tutto rispetto, e Giroud intende migliorarlo domenica sera. D’altronde pochi altri hanno la sua capacità d’incidere sulle partite, e nell’ultimo periodo l’assenza dal gol ha pesato tantissimo sui risultati della squadra. Contro il Sassuolo il francese è tornato a segnare dopo un lungo digiuno (che durava da novembre), ha ripreso la via della rete, giusto in tempo per presentarsi nelle condizioni psicofisiche migliori al derby. Per quanto riguarda gli altri attaccanti in rosa, disponibili per il match del 5 febbraio, Leao e Rebic ne hanno disputati di più di derby, ma hanno segnato meno del francese.