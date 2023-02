La mossa di Pioli per risollevare il Milan. La sorpresa è Ibrahimovic 

Sessioni di allenamento più lunghe e massima concentrazione per uscire dal periodo nero, Stefano Pioli sta preparando qualche cambiamento in vista del derby di domani sera contro l’Inter. Il suo Milan ha dimostrato, nelle ultime partite, di non poter reggere il 4-2-3-1 classico, sia per una questione di calo psicofisico generale , ma anche perché alcuni interpreti non garantiscono il corretto rendimento in questa fase della stagione. Allora Pioli sta pensando di irrobustire il centrocampo inserendo un elemento in più, passare a tre uomini in mediana con Tonali, Krunic e Pobega, anche se nelle scorse ore tra le varie prove di formazione c’è stato pure l’inserimento di Messias come mezzala . Con l’assenza forzata di Bennacer la maggior parte delle responsabilità saranno di Tonali, un giovane leader che deve ritrovarsi dopo qualche partita poco brillante.

La formazione del Milan in vista del derby contro l'Inter

Prove ed esperimenti in corso per trovare la strada migliore e compattare il gruppo. Il Milan si presenterà all’appuntamento contro l’Inter con una formazione più abbottonata, con un atteggiamento più accorto rispetto al passato, perché il primo obiettivo e non subire gol. Le dodici reti nelle ultime tre partite hanno fatto capire a Pioli che serve un atteggiamento diverso nella fase difensiva, a partire dai centrocampisti che dovranno aiutare di più in fase di copertura. Pioli vuole ripartire dai suoi leader e infatti in difesa giocherà Simon Kjaer, complice l’assenza per infortunio di Tomori, in avanti tutto nelle mani di Olivier Giroud che quando vede l’Inter si scatena. Pioli farà affidamento sulla voglia di rivincita del francese, e su una forma fisica che sta migliorando dopo un lungo periodo di digiuno da gol interrotto domenica scorsa con la rete al Sassuolo.

Gioia Milan, si rivede Ibrahimovic

Ieri per la prima volta dopo otto mesi dall’operazione al ginocchio Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Una bella notizia per tutto l’ambiente Milan, il recupero di Zlatan sta procedendo per il meglio e potrà essere utile alla causa in questo girone di ritorno. Tuttavia, un po' a sorpresa, lo svedese è stato escluso dalla lista Uefa per gli ottavi di Champions, dunque l’obiettivo sarà tornare in campo contro Torino o il Monza in campionato per riprendere confidenza con le gare ufficiali dopo otto mesi di astinenza. L’ultima gara giocata da Ibrahimovic è stata contro il Sassuolo, nella vittoria per 3-0 che ha portato il Milan a vincere lo scudetto.