Milan, discutere Pioli: lo impone la realtà

Pioli, i bonus sono finiti

In altre epoche, per molto meno, un allenatore così umiliato e impotente sarebbe già finito alla griglia. Per Pioli, permangono indulgenza e misericordia. Certo pesano ancora i meriti acquisiti con lo scudetto, che nessuno può levargli e nessuno può dimenticare. Ma la realtà (penosa) delle cose imporrebbe adesso di discuterne senza tanti riguardi e imbarazzi. Senza falsi tabù sentimentali. Non può esistere che quando il Milan rullava il merito era del geniale Pioli e che adesso le colpe siano dei giocatori e dei dirigenti. Di tutti e di chissà chi, tutti colpevoli nessun colpevole. Non funziona così. Non può funzionare così. Se la mano di Pioli si vedeva nello scudetto, non si può negare sia sua anche la mano in questa cosa deforme, una povera combriccola allo sbando, pavida e accidiosa, che fatica a passare la metà campo. Almeno, parliamone. Cominciamo a parlarne. I cristiani vanno avanti da secoli a discutere sul dogma dell’infallibilità papale, non è poi così blasfemo ridiscutere quella di Pioli. Va bene che ha vinto l’anno scorso, ma tutti i bonus presto o tardi si esauriscono. Non è previsto vivere di rendita. Anche se è pelato, persino per Pioli i nodi vengono al pettine.

Un Re che abdica, malinconicamente

Con la retorica vittimista degli allenatori, si tende sempre a dire che questo è un bieco cercare il capro espiatorio. Ma tra persone serie, si può parlare anche di pura e semplice responsabilità. O vogliamo dire che per un Milan ridotto così non esiste un responsabile? Cos’è, i responsabili compaiono a battaglioni solamente quando c’è da sfi lare come pavoni? Basta guardarlo, il Milan. Non corre più. Non si scuote. Nel suo non-derby, un non-Milan in tutto e per tutto. Fermo, sconsolato e depresso. Come un treno che esaurisce l’inerzia sul binario morto. La cosa che non andrebbe mai dimenticata, giudicando la questione, è che il Milan risulta a tutti gli effetti campione in carica. Questa (nuova) sconfitta va al di là di un derby, peraltro più sanguinoso per il tifoso. Visto così, è il commiato della squadra campione. E’ il re che abdica. Ufficialmente, malinconicamente. Si faccia avanti chi pensa ancora che davvero l’allenatore non c’entra nulla.