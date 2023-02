Milan, dalla parte di Pioli. Ecco qual è il peccato originale del Diavolo

Molti sono gli interrogativi suscitati dal crollo verticale del Milan che il 22 maggio dell'anno scorso ha vinto il diciannovesimo scudetto della sua storia e, nemmeno nove mesi dopo, ha un passo da retrocessione, scaturito dal disastroso inizio 2023: una sola vittoria, 2 pareggi, 5 sconfitte, 8 gol fatti, 20 subiti, ko nella finale di Supercoppa italiana vinta dall'Inter, eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Toro, due derby persi nell'arco di 18 giorni, sesto posto in classifica a 18 punti dal Napoli capolista. Gli strali di una parte della critica e di una parte della tifoseria si appuntano su un solo bersaglio, a nome Stefano Pioli, in carica dal 9 ottobre 2019.

Il mercato deludente Non sono d'accordo: la Grande Crisi Rossonera non può essere imputata solo al tecnico del diciannovesimo scudetto che, dall'inizio dell'anno, ha visto arrivare al pettine tutti i nodi di un mercato molto deludente, dove 35 dei 50 milioni stanziati dal club sono stati investiti su De Ketelaere, sinora prigioniero nel limbo dell'anonimato e Kessie non è stato adeguatamente rimpiazzato. Si aggiungano Theo Hernandez e Giroud tornati a pezzi dal Mondiale in Qatar; Maignan e Ibrahimovic, da troppo tempo scomparsi dai radar; la catena di infortuni che, nella prima parte della stagione, ha azzerato la fascia destra dello schieramento rossonero; la sindrome da pancia piena che ha assalito alcuni campioni d'Italia, il cui rendimento è precipitato. Soprattutto, e qui sta il peccato originale del Diavolo, da troppo tempo al Milan manca un grande attaccante da Milan, in grado di rompere la solitudine di Giroud, 36 anni, 27 presenze e 10 gol, stakanovista nella Francia e in rossonero dov'è costretto a cantare e a portare la croce. Malauguratamente, sinora non l'hanno aiutato né Origi (19 presenze complessive, 2 gol) né Rebic (18 presenze, 3 gol). Ibrahimovic, operato il 25 maggio 2022 a Lione per la stabilizzazione del ginocchio, la ricostruzione del crociato anteriore e la riparazione dei menischi, non è stato iscritto alla lista Uefa in vista degli ottavi di Champions. L'anno scorso, a questo punto del cammino, il fuoriclasse svedese aveva segnato 8 gol, tutti pesanti.