Milan, il ritorno di Ibra: "Sono ancora Dio, ora si cambia musica"

"Sono sempre Dio, ora si cambia musica"

Dal punto di vista personale, Ibra a scanso di equivoci dimostra subito di essere lo stesso guascone di sempre: "Non è cambiato niente, sono ancora Dio e sono ancora il numero 1, per quello mi criticano da 25 anni. Ora però sono pronto a tornare e a cambiare la musica". Zlatan però non è solo slogan e anzi spiega nel dettaglio quali siano le sue condizioni fisiche e psicologiche e quel che ha fatto e farà per cambiare le sorti della stagione rossonera: “Mi sento molto bene. Sono rientrato in gruppo e mi sento libero in campo e anche fuori dal campo. . Sono stato troppo tempo fuori e non è stato facile. Ho fatto un recupero lungo e lo sapevamo ma l’importante sono i riscontri fisici che sono positivi e stanno migliorando tutti i giorni. Questo è il primo obiettivo, il secondo è rientrare bene. Non voglio tornare in campo per beneficenza, se entro in campo lo faccio per portare risultati e per fare quello che ho sempre fatto. Altrimenti non sarebbe una sfida per me, starei a casa a giocare coi miei figli. In questi mesi mi è mancato tutto, da fuori ho fatto quello che potevo fare: ho aiutato la squadra in un modo differente rispetto a quando ero in campo. Ma è in campo che posso aiutare il più possibile, ed è lì che voglio stare. Ho tanta voglia, sono tanti mesi che sono fuori e se non hai voglia non devi essere qui. Ho voglia di fare tante cose, questi sono mesi persi. Non posso andare indietro e cambiare le cose ma devo ripartire dal mio rientro per fare le cose che non ho fatto in questi otto mesi. A 41 anni ho ancora tante pagine da scrivere anche perché la qualità non scompare, il fisico cambia, la preparazione fisica è diversa ma la qualità non va via, è una cosa che rimane. Nel mio caso non cambia. A chi non crede in Dio, lo farò vedere in campo, non a parole””.