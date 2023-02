Pioli fissa l'obiettivo del Milan: "Ibrahimovic sarà con noi, ecco come sta"

MILANO - Momento delicatissimo e difficilissimo per il Milan in caduta libera in questa prima parte di 2023. Domani si torna in campo e a San Siro torna quel Torino che qualche settimana fa sgambettò proprio i rossoneri in Coppa Italia. Queste le parole della vigilia del tecnico rossonero Stefano Pioli: "So cosa devo fare, so di avere giocatori forti che vogliono reagire a questa situazione". Stefano Pioli ci crede e nonostante le palesi difficoltà afferma: "Siamo tutti consapevoli che possiamo fare di più. E' un momento che fa parte del nostro lavoro, più delicato di altri, ma bisogna continuare a credere in quello che si fa. Personalmente rimango sereno e tranquillo. Vincere il campionato lo scorso anno è stato straordinario, l'ambizione era rivincere ma non ci riusciremo per cui da domani inizia un nuovo campionato dove l'obiettivo è arrivare nelle prime quattro posizioni". Inevitabile non tornare sul ko nel derby con l'Inter: "L'idea era quella di stare più bassi, ma non c'è stata la pressione sul portatore di palla e non ha funzionato nemmeno quando avevamo la palla noi. Ho fatto le mie valutazioni e credo che la difesa a tre sia la situazione migliore. Ci mancano due cose: una costruzione dal basso migliore e una fase difensiva più solida. Le critiche di Sacchi? Non posso aspettarmi complimenti adesso, il Milan ora non sta giocando bene e non vince". Poi un commento sugli infortunati: "Maignan sta procedendo bene, ha lavorato sul campo e ci fa ben sperare. Bennacer e Tomori invece non saranno della partita, ma disponibili per martedì in Champions. Ibra? Sta meglio ma l'autonomia è quasi nulla, ha fatto un mezzo allenamento ieri e oggi la rifinitura. Domani sarà con noi perchè ha voglia di stare con il gruppo. Il suo ruolo è sempre stato quello di grande motivatore e grande giocatore. Pentito di non averlo inserito nella lista Champions? Non ci sono rimpianti, la sua garanzia è troppo limitata in questo momento". Infine, un commento sul Torino: "Non sarà semplice e lo sappiamo. Il Torino non gioca chiuso, cerca di sporcarti il palleggio fin dall'inizio dell'azione. Sarà una partita sporca con tanti duelli. Servirà organizzazione e determinazione".