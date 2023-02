Giroud, rinnovo con il Milan a cifre invariate

MILANO - Il Milan potrebbe proseguire sul solco della difesa a tre che Stefano Pioli ha preparato settimana scorsa in vista del derby di Milano. Il tecnico rossonero anche ieri a Milanello ha provato la difesa a tre ma potrebbe variare l’assetto a centrocampo e in attacco rispetto al 3-5-2 che nel primo tempo contro l’Inter ha lasciato parecchio a desiderare. Una modifica che permetterebbe innanzitutto di riportare Rafael Leao titolare dopo due partite in panchina. La doppia esclusione contro Sassuolo e Inter ha scatenato molte polemiche nell’ambiente e il giocatore più importante della rosa potrebbe tornare dall’inizio. Pioli sta valutando se inserirlo in tandem con Giroud in uno schema che prevede il doppio attaccante, con la presenza alle spalle di un trequartista. Una sorta di 3-4-1-2 che sarà più incisivo in zona offensiva rispetto al primo tempo contro i nerazzurri dopo la formazione di Pioli non ha mai effettuato una conclusione verso la porta avversaria. Dietro le due punte provati sia Brahim Diaz che De Ketelaere, quest’ultimo poco coinvolto dal tecnico milanista.

Difesa ancora a tre

A centrocampo con l’assenza di Bennacer, i rossoneri dovranno sfruttare ancora una volta la fisicità di Tonali e Krunic, mentre Calabria e Theo Hernandez potrebbero agire sulle fasce. Il pacchetto di difensori è obbligatorio per le assenze, ma c’è un ballottaggio tra Gabbia e il giovane Thiaw, apparso sul pezzo quando è entrato nella sfida all’Inter. Kjaer e Kalulu invece sembrano certi di poter godere di un posto da titolare. A San Siro arriva un Torino che ha sempre messo in difficoltà il Milan questa stagione. Sia nel match d’andata in campionato che nella partita di Coppa Italia, due vittorie meritate per la squadra di Juric.

Incontro

Tra oggi e domani a Casa Milan ci sarà un incontro importante per trovare l’accordo definitivo sul rinnovo di Olivier Giroud. Il francese già da tempo ha fatto la sua scelta, si tratta solamente di ratificarla. L’attaccante ex Chelsea confermerà le cifre attuali, circa 3,5 milioni di euro all’anno, e prolungherà di un’altra stagione, fino al 30 giugno 2024. Per legarsi al Milan il giocatore a gennaio ha rinunciato a una proposta molto allettante dell’Everton che aveva provato a riportarlo in Inghilterra formulandogli una proposta di diciotto mesi con ingaggio alto. Giroud ha detto di no, in queste ore firmerà con il Milan e proseguirà almeno un’altra stagione.