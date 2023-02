Ibrahimovic inizia una nuova carriera e lancia messaggi al gruppo

MILANO - Alla Scala del calcio sta per andare in scena l’ennesimo atto della prestigiosa carriera di Zlatan Ibrahimovic. E non è detto che sarà l’ultimo. Lo svedese si è concentrato prima sul recupero fisico dopo l’operazione al ginocchio, lunghissimo e complicato, e poi sul rientro in campo. Il resto si vedrà in futuro. Ma oggi è una partita speciale per Ibra, perché torna nella lista dei convocati dopo otto mesi e mezzo di assenza. Un’attesa infinita. Dopo settimane di durissimo lavoro solitario, di terapie, di cure in palestra e tanti sacrifici, Ibrahimovic oggi torna a calcare di nuovo il prato di San Siro con le scarpette da gioco. Sarà una convocazione simbolica perché rappresenta un nuovo inizio per lui e per la squadra, ma per il momento il supporto sarà più morale che pratico. Lo ha spiegato l’allenatore, per Ibra il rientro sarà graduale: «Sta meglio, l'autonomia non è molta perché ha fatto pochi allenamenti. Il suo ruolo è di grande giocatore e grande motivatore, io spero continui a essere entrambe le cose. Contro il Torino sarà con noi perché ha voglia di stare con il gruppo». La presenza di Ibrahimovic negli ultimi due allenamenti a Milanello è stata già utile per alzare l’asticella del lavoro di squadra. Zlatan ha riportato tutti sugli attenti, ha lanciato messaggi al gruppo: “La musica ora cambierà”. Un valore aggiunto per Pioli e per tutta la squadra, che potrà superare il momento negativo anche grazie a Ibrahimovic. D’altronde lui aveva creduto nello scudetto prima di tutti, fin dal suo ritorno in Italia nel 2020, e ora più di tutti crede che la crisi può essere facilmente superata.