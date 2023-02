Verso Monza-Milan, ecco le parole di Galliani

Per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani la prossima giornata di Serie A sarà inevitabilmente speciale, dato che il Monza dovrà affrontare il Milan . Il passato del presidente e dell'amministratore delegato è ovviamente legato a doppio filo ai rossoneri , dopo le numerose esperienze, nazionali e internazionali, passate insieme alla gestione del club . Preparandosi alla partita, l'amministratore delegato del Monza Galliani ha rilasciato un'intervista a Skysport , svelando le sue impressioni e sensazioni sul club e sul sogno di uno scudetto futuro : "Il presidente è libero di pensare e sognare. Quando l'ho conosciuto nel 1979 mi ha insegnato che bisogna pensare in grande. Questo mi ha aiutato nella vita. Se pensi allo scudetto magari ti salvi, se pensi a salvarti, magari retrocedi. Bisogna avere obiettivi altissimi"

Le impressioni sulla partita

L'AD ha dichiarato come vivranno il match lui e il presidente Berlusconi ammettendo: "Il presidente verrà. Ero a pranzo da lui sabato e ha promesso che ci sarà. Il presidente, come me, quando parla del Milan continua a dire 'noi'. Sarà noi contro noi. Starò in religioso silenzio, senza muovere un muscolo se dovesse segnare il Monza o il Milan, come accaduto all'andata. Mi sto allenando"