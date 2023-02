Milan, Thiaw diventa l’avvocato del Diavolo

Il nuovo idolo del tifo milanista si chiama Malick Thiaw , protagonista nelle ultime due partite del Milan in cui sono arrivate due vittorie contro Torino e Tottenham, con altrettanti clean sheet. Il tedesco nei novanta minuti contro gli Spurs è stato il miglior rossonero per contrasti vinti (4) e palloni intercettati (3) , restando concentrato per tutto il match senza commettere sbavature. Eppure ha dovuto battagliare con un attacco di grandissima qualità che può contare su nomi eccezionali come Harry Kane, Son, Kulusevski o Richarlison, giocatori d’esperienza e abituati alle competizioni internazionali. Per Malick Thiaw invece è stato l’esordio assoluto in Champions League in un match dal valore storico elevatissimo, e in un San Siro da brividi . Infatti a fine partita il tedesco si è mostrato molto emozionato per l’atmosfera coinvolgente che ha vissuto contro il Tottenham: «Vincere una partita di Champions con questi tifosi e questa atmosfera è stato incredibile, non ho mai vissuto nulla di simile». E’ stato promosso a pieni voti nell’appuntamento più delicato per il Milan negli ultimi mesi, così ha conquistato definitivamente i tifosi e l’ambiente.

Cambio assetto

Il percorso d’inserimento per Malick Thiaw non è stato semplice, ha avuto poco spazio in tutto il girone d’andata ed è servito tempo per capire i meccanismi di gioco di Pioli. Il cambio di modulo e il passaggio alla difesa a tre lo ha agevolato, infatti ha cominciato a giocare con più continuità da quando il Milan ha modificato assetto ed è passato a tre difensori nel derby contro l’Inter. Da quel momento ha preso il posto da titolare e non intende più lasciarlo. Novanta minuti autoritari contro il Torino e altri novanta di grande personalità in Champions hanno fatto capire all’allenatore che può contare su una risorsa importantissima per il resto della stagione.

I frutti del mercato

Cinque mesi dopo il suo acquisto, il Milan sta cominciando a vedere i primi frutti del mercato estivo. L’adattamento di giovani come Vranckx, De Ketelaere e Thiaw non è stato semplice ma ora si vedono i primi segnali del mercato estivo realizzato da Maldini e Massara. Per il tedesco sono stati spesi solamente sei milioni di euro, acquisto a titolo definitivo fatto dallo Schalke 04, che potrà essere il presente e il futuro della difesa milanista insieme a Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, gli altri giovani della retroguardia milanista. Pioli ha avuto il coraggio d’inserirlo in un momento delicato della stagione, dopo una serie di sette partite senza vincere e ha ottenuto risposte importanti. Lo stesso tecnico milanista dopo il Tottenham ha elogiato l’operato del tedesco: «Malick è un ragazzo che ha lavorato molto bene da sempre. I ragazzi che ci credono e che magari soffrono il fatto di giocare poco ma che si allenano con ancora più attenzione alla fine escono».

Unico cambio

Qualcosa è cambiato nelle gerarchie della difesa da inizio febbraio, perché Thiaw è stata l’unica variazione della lista Uefa consegnata dal Milan per gli ottavi di Champions. E’ stato l’unico giovane acquistato dal mercato estivo inserito per questa fase della competizione europea rispetto alla lista depositata per i gironi da settembre a novembre. Il significato di questa scelta è tutta nella crescita del giovane tedesco, che si è fatto trovare pronto quotidianamente a Milanello al punto da convincere l’allenatore a puntare su di lui.