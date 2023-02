Milan, la formula che Silvio non ama

Ci fu un tempo (fine anni novanta) in cui, a Milanello, la difesa a 3, introdotta con l’avvento di Alberto Zaccheroni , venne considerato quasi un “sacrilegio” calcistico per un club diventato vincente con lo schieramento classico a 4. Al presidente dell’epoca Silvio Berlusconi, il sistema di gioco e forse, sotto sotto, nemmeno il tecnico romagnolo, non piacque mai. Anche perché in un passaggio imprevisto del torneo, la correzione a 4 con Serginho laterale sinistro, coincise con un successo squillante contro la Roma. Eppure Zaccheroni rimase fedele alle proprie idee e al proprio disegno tattico. «Ho prolungato la carriera di Costacurta e Maldini» spiegò una volta senza ottenere un giudizio meno appuntito dalle parti di Arcore. Oggi quel tabù è stato sapientemente superato. E non solo perché i risultati, oltre che la sua applicazione, mai difensiva ma sempre propositiva con i due “braccetti” (Izzo e Caldirola) spesso ritrovati in attacco, hanno offerto una edizione quasi spericolata del Monza. Raffaele Palladino si impegnò con tutta la sua determinazione per spiegare a Silvio Berlusconi durante il colloquio che precedette l’arrivo sulla panchina di Stroppa, che quel disegno non sarebbe mai stato rinunciatario.

Monza-Milan e le difese a tre

La striscia d’imbattibilità del Monza nel 2023 è il manifesto culturale di Palladino e della sua scelta maturata durante l’apprendistato agli ordini di Gasperini. I fatti, seguiti agli impegni, hanno dato ragione a Palladino e alla sua idea di calcio. Per singolare tempismo, anche il vecchio e caro Milan, si presenterà sotto gli occhi di Silvio Berlusconi con identico schieramento, a specchio come usano segnalare i cronisti più giovani. Nel caso di Pioli più che una scelta culturale, è stata una necessità per riparare alla “grandinata” di gol subiti in alcune sfide, 9 gol tra Lazio e Sassuolo, in 180 minuti addirittura. Il test-sondaggio col Torino in coppa Italia, poi il derby chiuso con un solo gol al passivo e le successive puntate, hanno cementato la convinzione che “cambiare non sempre coincide con migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”, il saggio motto di Winston Churchill che non s’intendeva di calcio ma sicuramente di ritirate e di contro-attacchi durante la seconda guerra mondiale. L’esame di Champions con il Tottenham di Antonio Conte ha contribuito a lucidare il talento fin qui nascosto di Thiaw, 22 anni, tedesco di Dusseldorf. È la conferma che non tutte le assenze (in questo caso Tomori spedito in tribuna all’ultimo momento) vengono per nuocere.