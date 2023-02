Berlusconi ospita il suo Milan

Febbraio è il mese degli affari di cuore e del batticuore. L’«affare di cuore Milan», definizione dell’epoca firmata Silvio Berlusconi, si concluse ufficialmente il 20 febbraio del 1986 rilevando la società sull’orlo del fallimento (presidenza Farina) ed è stata una cavalcata trionfale lunga 31 anni, una vita per il calcio di oggi, colma di trionfi prestigiosi in giro per il mondo, prima di cedere il passo all’avvento dei fondi americani (mister Li concluse l’acquisizione grazie al prestito di 330 milioni proveniente da Elliott).

Batticuore rossonero Febbraio 2023 è il mese che segnala il ritorno di Silvio Berlusconi allo stadio U Power, pochissimi chilometri da villa San Martino in Arcore, per assistere a Monza-Milan che è, per dirla con la definizione efficace utilizzata da Adriano Galliani, monzese doc e milanista nel midollo, “noi contro noi”. Di qui il batticuore inevitabile per questa sfida che ha un sapore tutto speciale, con le telecamere puntate su quella porzione di tribuna centrale per scovare i moti dell’animo oltre che le smorfie del viso e le reazioni più istintive tenute al guinzaglio. «Speriamo in un punto ciascuno» è il pronostico romantico di Silvio Berlusconi nell’intervista concessa a Sky Sport che tiene conto del suo sentimento più autentico, confessato senza reticenze né ipocrisie. «Il Milan è la mia squadra del cuore perché andavo a vederla con mio papà Luigi. Il Monza mi piace, lo applaudo quando vince ma non è ancora arrivato nel cuore» la spiegazione che rappresenta una sorta di confessione privatissima come davanti al giovanissimo, nuovo amore paragonato con quello più datato e più noto del quale si resta affascinati.