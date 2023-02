Pioli esulta dopo la vittoria col Monza: "Milan, sei guarito"

MONZA - "Sì, il Milan è guarito". La diagnosi di Stefano Pioli dice che i rossoneri possono lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo complicato, come racconta anche lo 0-1 in casa del Monza: "Avevamo di fronte la migliore squadra del momento in serie A, aver vinto significa che anche noi stiamo bene". Il tecnico rossonero spiega: "Questa è stata la settimana perfetta, noi arrivavamo da un periodo complicato che ci ha fatto stare male. Tre vittorie senza subire gol con tre avversari così difficili come Torino, Tottenham e Monza è un grande risultato". Passaggio, a Dazn, su De Ketelaere: "Gli manca solo il gol: è giovane e sperava di fare di più. Segnare vorrebbe dire tanto, le occasioni stanno arrivando e sono certo che anche il gol arriverà: deve continuare a crederci e lavorare come sta facendo, le qualità ci sono".