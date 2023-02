Milan-Atalanta, Pioli annuncia: "Maignan torna titolare. Ibra? Sta meglio"

MILANO - Il Milan è pronto a sfidare l' Atalanta : i rossoneri, reduci dal colpo esterno di Monza firmato Messias , vogliono confermare l'ottimo momento di forma e tenere i nerazzurri bergamaschi a distanza di sicurezza nella lotta per un posto nella prossima Champions League . L'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli , presenta il match di San Siro e annuncia un importante ritorno in casa rossonera: " Domani giocherà Mike Maignan . Tatarusanu ha fatto pienamente il proprio dovere. Mike è stato un leone in gabbia, sta bene ed è molto motivato, sicuramente ci darà un grande apporto". Non convocati Bennacer - ancora alle prese con "una piccola lesione muscolare" - e Calabria : Pioli spera di recuperarli per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina "così come Florenzi". Sul prosieguo della stagione, il tecnico rossonero lancia il guanto di sfida: "Mancano 15 partite di campionato e la Champions, la storia si farà alla fine. Dobbiamo pensare gara dopo gara. Siamo una squadra forte, possiamo giocare e vincere tutte le partite".

L'allenatore rossonero, che festeggerà contro l' Atalanta le 800 panchine in Serie A , sottolinea quella che, secondo lui, è la partita più significativa della sua carriera: "Quando vinci uno Scudetto è chiaro che quella diventa una gara di riferimento". Ritorna poi sul fondamentale recupero di Maignan , uno dei punti di forza dei rossoneri campioni d'Italia : "È stato il migliore portiere della scorsa stagione, ci dà tantissimo ed è un portiere molto comunicativo. È comunque un giocatore che non gioca da 5 mesi, avrà bisogno di un po' di tempo ma ci aspettiamo tanto e sono molto contento del suo rientro. Su Ibrahimovic , Pioli ammette: "Sta sempre meglio. Potrebbe tornare in campo, la prima convocazione che gli ho fatto col Torino era per farlo tornare col gruppo, sa quanto ha lavorato e sofferto per tornare a disposizione. Poi ora è a disposizione, è pronto per giocare.

Pioli: "De Katelaere? Ci farà vincere"

Sul cambio di modulo con la difesa a 3 che sfavorirebbe una stella della squadra come Leao, Pioli ammette: "Credo che sarebbe una soluzione sbagliata per un allenatore intraprendere una strada che non fa felice uno dei calciatori più importanti. Da sempre nel Milan è uno dei giocatori con più libertà, ha un modo di sentire il gioco tutto suo e spesso fa quello che il suo intuito gli dice, non quello che gli dico io. Comunque è assolutamente contento". Uno dei giocatori più in difficoltà in casa rossonera è Charles De Katelaere ma Pioli svela: "Nelle ultime settimane l'ho visto così convinto e a suo agio. Lui ci farà vincere le partite".

Milan-Atalanta, Gasperini vuole il riscatto

Pioli: "Atalanta? Grande squadra". Su Hojlund...

Per l'allenatore rossonero la partita di domani è molto importante perché "la classifica per la Champions è molto corta. Abbiamo l'occasione per allungare su di loro. Mi aspetto una partita combattuta, l'Atalanta è una squadra di duelli, contrasti, ripartenze. Noi stiamo bene di testa e di gambe, vogliamo giocare la nostra partita al massimo, vogliamo provare a controllare meglio la partita, stando attenti in fase difensiva". Pioli aggiunge che "il momento difficile non c'è più" e poi si complimenta con il lavoro dei bergamaschi ed esalta la squadra di Gasperini: "L'Atalanta - ammette il tecnico dei campioni d'Italia - è una grande squadra. Ha tecnica e fisicità, anche noi abbiamo le nostre caratteristiche e credo sarà una sfida aperta". Occhi puntati su Rasmus Hojlund, pericolo numero uno per la retroguardia rossonera: "L'avevamo studiato in una gara tra Salisburgo e Sturm - svela Pioli - e fece una gara incredibile. Ci vorrà molta attenzione anche sulla profondità viste le sue caratteristiche".