Milan-Atalanta, le pagelle dei rossoneri: energia Tonali

Pioli (all.) 7,5 Il Milan domina il lungo e in largo l’Atalanta, Pioli ha tirato fuori i rossoneri dalla crisi in modo definitivo. 800 panchine festeggiate alla grande.

Maignan 6

Applausi e cori di San Siro per il rientro in campo dopo 161 giorni. Non deve compiere nemmeno una parata.

Kalulu 7

Il lancio che ha portato il Milan a sbloccare il match parte dai piedi del giovane francese. Ma è concentratissimo e non concede una virgola agli avversari.

Thiaw 7

Ormai lo si può considerare un titolare con la quarta gara di fila. Sembra un veterano e anche con l’Atalanta dimostra di non essere in rossonero per caso. Controlla bene Hojlund.

Tomori 7

Theo Hernandez ha le spalle coperte, dal suo lato Tomori non lascia passare tanti palloni. Quando serve la mette sul piano della corsa.

Moviola Milan-Atalanta, Mariani nessun errore: per Toloi giusto il giallo

Messias 6,5

Diligente in alcuni movimenti difensivi, si applica nella fase offensiva. Si dispera tantissimo quando spreca un gol sparando alto sopra la traversa, poi si rifà dopo poco e firma il raddoppio.

Saelemaekers (44’ st) sv

Krunic 6,5

Non è sempre sulle prime pagine ma è un giocatore affidabile che ha la stima del tecnico.

Tonali 6,5

Rincorre tutto e tutti senza pausa. Instancabile, nonostante venga sempre utilizzato da Pioli.

Theo Hernandez 7,5

La conclusione potentissima vale l’1-0 per la squadra di Pioli. La condizione del terzino francese è tornata ad essere quella di un tempo.

Brahim Diaz 6,5

Conduce per mano la squadra in almeno tre contropiedi ma tutti senza il gol. Ci prova con una soluzione personale senza fortuna.

Ufficiale: il Milan è tornato e l'Atalanta si è persa

De Ketelaere (29’ st) 5,5

Ancora timido e poco convinto nelle giocate.

Leao 6

Solo sette minuti per costruire la prima colossale occasione da rete per Giroud con una pennellata in area. Prende un giallo pesantissimo, salterà la prossima a Firenze. Sbaglia almeno due gol ma serve l’assist per il 2-0 di Messias.

Rebic (43’ st) sv

Giroud 6

Si è disperato quando a inizio match ha spedito la palla sopra la traversa a due metri da Musso. Finisce nell’azione del gol con una sponda magistrale.

Ibrahimovic (29’ st) 6

Torna in campo dopo nove mesi, ovazione di tutto San Siro. Diventa il giocatore più anziano del Milan a giocare in serie A.