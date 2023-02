Milan, Maignan e la storia Instagram scaccia polemiche: "Le mie uniche droghe..."

Il Milan di Pioli sembra aver superato definitivamente la sua crisi. I recenti successi dei rossoneri sembrano essere il classico arcobaleno dopo la tempesta, e le buone notizie per la squadra di Calabria e compagni continuano ad arrivare. Il successo contro Gasperini per 2 a 0 ha infatti rivisto Mike Maignan a difendere la porta della sua squadra dopo tanto tempo di inattività e, oltre lui, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic che è subentrato per guidare l'attacco.