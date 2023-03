Pioli mette in guardia il Milan: "Tottenham forte e motivato" E su Conte...

MILANO - "La presenza di Antonio Conte in panchina sarà un valore in più per il Tottenham, ma, al di là di Conte, troveremo un avversario molto preparato e motivato". Stefano Pioli commenta così il ritorno del collega sulla panchina degli Spurs, dopo la parentesi dovuta alla convalescenza. "All'andata i nostri tifosi hanno creato un'energia importante, questo sì, ma il gol non l'hanno fatto loro. Domani troveremo un altro stadio importante da un punto di vista emotivo, ma noi vogliamo questi stadi e vogliamo viverli da protagonisti".