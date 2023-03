Milan, le parole di Pioli su Ibrahimovic, obiettivi e Salernitana

MILANO - Dopo il passaggio ai quarti di Champions League ai danni del Tottenham , il Milan di Stefano Pioli vuole rialzarsi in campionato, soprattutto dopo lo scivolone di sabato scorso in casa della Fiorentina . "Dobbiamo pensare al campionato con grande determinazione - ha affermato Pioli alla vigilia del match con la Salernitana -. Se vogliamo rivivere certe emozioni che stiamo vivendo in Champions dobbiamo arrivare tra le prime quattro. La squadra sta bene mentalmente, fisicamente e tatticamente ed è concentrata. Mercoledì abbiamo fatto un passo importante per la nostra crescita. Abbiamo lavorato tanto quando fuori c'erano tanti processi, siamo stati uniti e abbiamo cercato di capire cosa non funzionava. Tutta la stagione che verrà da domani in avanti credo che sarà decisiva".

Pioli: "Ibrahimovic non sarà titolare, ma può aiutarci. Con la Salernitana in campo il miglior Milan"

"Contro la Salernitana ci sarà il miglior Milan perchè è una partita importante. Quello che si è fatto ieri non conta più niente, conta quello che si fa domani. Ibra in campo? Domani no, presto sì. Dipende da tante cose. Sta migliorando, si sta allenando con più continuità ma domani non partirà dall'inizio. Però ci sarà per aiutarci. Leao? Può fare ancora di più, col Tottehnam ha fatto 4-5 movimenti in profondità che se l'avessimo servito si sarebbe trovato quasi sicuramente di fronte al portiere. In generale dobbiamo migliorare nelle scelte di gioco e palleggiare meglio. De Ketelaere? Sta bene come stanno bene tanti giocatori in quel ruolo lì. Domani vediamo. Daniel Maldini e Vranckx? Non ho visto Spezia-Inter, poi ho visto il gol di Daniel. Non faccio nessun commento. Pensiamo solo a vincere in campionato, la sconfitta di Firenze non ci ha fatto trovare continuità. Per quanto riguarda il futuro di Vranckx è ancora presto da stabilire".

Pioli: "Obiettivo prioritario arrivare nelle prime quattro. Salernitana? Difende bene e riparte velocemente"

"L'obiettivo di arrivare nelle prime 4 non è secondario a niente, è prioritario. Dobbiamo pensare solo a fare tanti punti e giocare bene. Dobbiamo portarci da questo bel passaggio del turno tanta positività da mettere in campo domani. La Salernitana? Occupa posizioni a simili a quella del Tottenham, dobbiamo stare attenti a controllare bene la partita contro una squadra che difende molto bene e può ripartire molto velocemente".