Pioli pungola il Napoli: "Squadra fantastica, ma la Champions è un'altra cosa"

Stefano Pioli scruta l'orizzonte e si prepara alla doppia sfida con il Napoli in Serie A, domenica, e in Champions League ai quarti di finale. Il tecnico del Milan rende merito alla squadra di Spalletti, ma allo stesso tempo tiene sul pezzo i suoi: "Il Napoli ha tutte le caratteristiche della grande squadra, dimostrando continuità, forza e qualità, ma non esiste nessuno che sia perfetto o imbattibile. Li affronteremo domenica in campionato, dove hanno fatto cose strepitose, ma la Champions è la Champions".