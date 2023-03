Napoli-Milan, le scelte di Pioli

MILANO - Per la supersfida di domenica sera a Napoli mancherà un grande protagonista, costretto ancora una volta a fermarsi per infortunio. Zlatan Ibrahimovic non potrà aiutare il suo Milan nella complicata trasferta allo stadio Diego Armando Maradona a causa di uno stop muscolare accusato in nazionale. Il 41enne di Malmö aveva alzato bandiera bianca già prima della sfida della sua Svezia contro l’Azerbaigian, e in questi giorni a Milanello aveva svolto lavoro differenziato pensando di poter risolvere il fastidio muscolare. Ma ieri sottoponendosi ad accertamenti è stato evidenziato un problema alla coscia destra che lo costringerà nuovamente ad un periodo di stop di due o tre settimane. Dunque Ibrahimovic sarà il grande assente della partita in campionato contro il Napoli, oltre che alle due in Champions League. Infatti lo svedese non era stato inserito in lista Uefa da Stefano Pioli proprio a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali dopo l’operazione al ginocchio avvenuta a maggio scorso. Zlatan non prenderà parte a nessuna delle tre partite contro il Napoli, e salterà anche la sfida casalinga contro l’Empoli in programma venerdì 7 aprile. Una tegola importante per il tecnico rossonero, specialmente sotto l’aspetto mentale e della leadership. Ibra è una guida per tanti giovani e la sua presenza sarebbe stata un’arma in più in questo mese difficile.