Florenzi rivela: “Ho pensato al ritiro. Abbraccerò Spalletti”

ROMA - "Sono felice di essere tornato in campo. Per me questa sosta è stata una manna dal cielo: ho potuto continuare a lavorare, facendolo in campo con i miei compagni". Il laterale del Milan, ex Roma, Alessandro Florenzi, ha parlato così a Sportmediaset: Florenzi, reduce da un grave infortunio al bicipite femorale rivela che "C'è stato un piccolo momento in cui ho pensato di cercare altre strade durante questi mesi, ma per fortuna la mia famiglia mi ha fatto pensare bene a quello che volevo". In vista per il Milan c'è il match con il Napoli, allenato da una vecchia conoscenza di Florenzi, Spalletti: "Sicuramente negli spogliatoi lo abbraccerò, poi saremo avversari ma resterà uno degli allenatori più influenti che io abbia avuto nella mia carriera. Io ho vissuto in grandi città e ho giocato due semifinali di Champions, con la Roma e con il PSG e anche lì sentivo le stesse cose". Sulle gare di Champions, questo il pensiero di Florenzi: "Molti pensano che giocare la Champions sia diverso rispetto al campionato ma semplicemente perché in Champions ti giochi tutto in due partite e in campionato te lo giochi in 38 partite", ha concluso il laterale ex Roma.