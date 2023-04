Pioli non teme il Napoli: "Tutto nelle nostre mani"

MILANO - "Può ancora rivelarsi una stagione glorioso la nostra, dipende tutto da cosa riusciremo a fare in questi ultimi due mesi". Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del big match contro il Napoli di Spalletti. "E' tutto nelle nostre mani, l'anno scorso in pochi credevano in noi. Conta quello che faremo nelle prossime dieci di campionato e speriamo nelle ultime cinque di Champions, non quello che abbiamo fatto la scorsa stagione". Sulla difesa a 4: "L'idea di schierare la difesa a 4 c'è, ma conta più l'occupazione degli spazi. Se giochiamo da Milan possiamo vincere, altrimenti c'è il rischio di perdere la partita. Ho molta fiducia nei miei giocatori, dovremo aggredire la partita come all'andata. Abbiamo le caratteristiche per mettere in difficoltà il Napoli. Fisicamente e mentalmente stiamo bene, la squadra sa che deve spingere al massimo".