Milan, le scelte di Pioli: difesa a quattro, idea Krunic

MILANO - Un ritorno all’antico per riconsegnare vecchie certezze alla squadra. La strategia del Milan per la trasferta di questa sera a Napoli è chiara: Stefano Pioli vuole rivedere la squadra che l’anno scorso ha avuto la fame e l’attenzione giusta per battere gli azzurri al Maradona , e poi successivamente vincere lo scudetto. Il ritorno alla difesa a quattro e la variazione sulla trequarti saranno le mosse che il tecnico milanista ha scelto per provare a battere la capolista della serie A.

Difesa

La certezza si chiama Mike Maignan, tornato ad altissimi livelli dopo cinque mesi d’infortunio al polpaccio. È il registra arretrato della squadra, utile nell’impostazione dal basso e nel guidare la difesa. Una retroguardia che riprendere la sua forma originaria con quattro uomini. L’esperimento a tre è durato due mesi, ma oggi ci sarà il ritorno in campo dal primo minuti di Davide Calabria dopo due mesi (l’ultima volta il 5 febbraio contro l’Inter). A sinistra invece Theo Hernandez sarà il giocatore più pericoloso per la spinta che attuerà insieme a Leao. L’assenza più pesante riguarda Pierre Kalulu, l’unico giocatore che aveva sempre giocato fino allo stop muscolare accusato in Nazionale. Così Pioli è intenzionato a rispolverare Simon Kjaer che non gioca in campionato dalla partita del 10 febbraio vinta col Torino. Il danese, che ha vinto il ballottaggio con Thiaw, ha dimostrato nelle due partite in nazionale di stare bene e di essere pronto per giocare. Chi invece deve essere più convincente è Tomori, in calo nelle prestazioni prima della sosta e titolare stasera.

Centrocampo

Dopo tre partite di fila in cui si sono alternati per turnover, in mediana si ricompone la coppia Tonali-Bennacer. L’ultima volta era successo a Firenze, dove il Milan aveva perso in malomodo. L’algerino tra l’altro era stato sostituito nella ripresa poiché non al meglio fisicamente. Poi la trasferta in Champions a Londra e le due gare in campionato contro Salernitana e Udinese in cui non hanno giocato insieme. Oggi Tonali sarà il braccio e Bennacer la mente del centrocampo rossonero. Il ritmo del Milan passerà dal suo regista, ma sarà importante anche l’intensità di Tonali nel pressing sui giocatori azzurri.

Attacco

Sulla trequarti le variazioni più interessanti di Pioli. Rade Krunic verrà schierato falso dieci per dare un supporto ulteriore al centrocampo. Una mossa che ricorda il match di un anno fa quando Kessie venne posizionato sulla trequarti a Napoli e i rossoneri vinsero con il gol di Giroud. Krunic farà da raccordo tra i due reparti mentre a destra il favorito è Diaz. L’arma vincente di Pioli si chiama sempre Rafael Leao, che ha la licenza di offendere senza preoccuparsi della fase difensiva. Il portoghese è l’unico che può giocare dove vuole, non ci sono limitazioni tattiche da parte dell’allenatore, proprio per riuscire a sprigionare tutta la sua forza e fantasia. Ibrahimovic è il grande assente e allora tocca ancora a Giroud, che al Napoli ha già segnato un gol pesante l’anno passato.