Il tornado Milan sul Napoli è il capolavoro assoluto di Pioli

L'aggettivo clamoroso è molto riduttivo per descrivere la grandezza del 4-0 milanista in casa Napoli, la più bella partita nei tre anni e cinque mesi della gestione Pioli. Come un tornado, la squadra campione in carica si è abbattuta sulla dominatrice del campionato che, a dieci giornate dalla fine, conserva 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda e 20 sullo stesso Milan, ora terzo, continuando comunque a protendere le mani verso lo storico, terzo scudetto della sua storia. Per segnare quattro gol in casa della capolista, dominatrice del campionato con il miglior attacco e la miglior difesa, con il miglior punteggio dei primi cinque campionati d'Europa, con 14 partite su 27 senza incassare una rete, ci voleva la partita perfetta e partita perfetta del Milan è stata. Superlativa prova del centrocampo rossonero, cinquanta minuti di Super Diaz, resurrezione Leao, scatenato Saelemaekers, autore di un gol di raffinata esecuzione tecnica, pari alla bellezza della seconda rete firmata dal portoghese. Spalletti ha pagato a caro prezzo l'assenza di Osimhen che porta con sé un patrimonio di 25 gol, così come l'inopinato cedimento del reparto centrale con Lobotka, Anguissae Zielinski sistematicamente in difficoltà nel confronto con Bennacer, Krunic, Tonali.

Nel calcio nulla di scontato

Il calcio è lo sport più bello del mondo perché nel calcio non puoi mai dare nulla di scontato. Nelle ultime cinque partite in trasferta, il MIlan aveva vinto per una volta sola e aveva incassato quattro sconfitte. In particolare, prima della sosta il ko di Udine aveva rimesso in discussione diverse certezze dei Campioni d'Italia, così com'era accaduto nel gennaio nero. Allora, per uscire dal tunnel, Pioli era passato alla difesa a tre; a Napoli è tornato a quattro e, d'acchito, la musica davanti a Maignan è cambiata, così come la squadra ha ritrovato lo spirito dello scudetto. Il Napoli non incassava 4 gol in casa da cinque anni e un mese (3 marzo 2018, Napoli-Roma 2-4) e non subiva 2 gol nei primi 25 minuti di gioco da tre anni e sete mesi (31 agosto 2019, Juve-Napoli 4-3). Le statistiche sono eloquenti e corredano la grandezza dell'impresa rossonera, straordinario trampolino di lancio per la doppia sfida con i partenopei nei quarti di finale di Champions League. Per non dire della bagarre senza fine di cui è teatro la corsa qualificazione alla prossima Champions: Lazio, Milan, Roma e Atalanta hanno vinto tutte; ha perso solo l'Inter e ha vinto anche la Juve, a -6 dal quarto posto. Preparate i popcorn: il meglio deve ancora venire.