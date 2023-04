Milan, Pioli dopo il Napoli: "Una cosa è fondamentale. E su Leao..."

NAPOLI - Vittoria spumeggiante quella ottenuta dal Milan al Maradona. I rossoneri portano a casa una preziosa vittoria con un poker rifilato al Napoli di Spalletti . Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn Stefano Pioli , tecnico del Milan : "Mi ha soddisfatto molto la vittoria, ma è solo il primo passo, abbiamo altre nove partite e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo commesso errori e buttato al vento opportunità, non deve più accadere". "Il risultato di stasera non condizionerà le due partite di Champions - continua Pioli -. Sarà uno scontro equilibrato tra due squadre forti che in Champions stanno facendo bene, mentre in campionato il Napoli è stato più bravo di noi. La stagione potrà considerarsi positiva se il prossimo anno rigiocheremo la Champions".

Pioli: "Diaz? Problema agli adduttori. Leao è tornato? Non è mai andato via"

Pioli aggiunge: "Brahim ha avuto in fastidio agli adduttori. Non l'ho voluto rischiare, ho fatto un bel cambio con Saelemaekers. Leao è tornato? Non è mai andato via. Rafa ha fatto due gol, uno da punta centrale e uno partendo largo. Ha un potenziale incredibile e diventerà un campione. Ritorno alla difesa a 4? Già prima di Udine avevo deciso di giocare a 4 contro il Napoli, adesso è facile dire che il cambio di sistema ci ha fatto vincere. In un momento di difficoltà ho provato a cambiare i giocatori si sono fatti trovare pronti. E' solamente una bella partita contro una grande squadra".